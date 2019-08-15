"Пацаны отомстят!" В сети показали убитого на Донбассе бойца ВСУ

В ночь на 15 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был убит украинский военнослужащий Константин Гаврик.

Об этом сообщается на странице пользователя под ником Конопляный Джмелик в Twitter. Опубликованы были также фото Героя.

Отмечается, что погибший был родом из Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й ОМБр.

Погибший Константин Гаврик Twitter Конопляный Джмелик

Ранее в штабе ОС сообщили, что Гаврик погиб вследствие обстрела, который боевики устроили неподалеку от хутора Вольный. Враг открыл огонь по одному из опорных пунктов украинских защитников.

Погибший Константин Гаврик Twitter Конопляный Джмелик

Сьогодні вночі в зоні ООС загинув Костянтин Гаврик з Токмака, Запорізької області. 72 ОМБр.

Вічна пам'ять Герою! pic.twitter.com/DOFPhP7MmJ — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) August 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов возле Павлополя, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие.

10 августа оккупанты убили на Донбассе младшего лейтенанта НГУ Романа Романенко из Днепра.

За период с марта 2019 года по июль в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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