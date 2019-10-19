Удар патриотизмом: на Луганск сбросили тысячи украинских листовок

На оккупированный Луганск с украинских БПЛА было сброшено несколько тысяч патриотических листовок.
Об этом сообщает телеграм-канал "ДвіЩ" (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).
БПЛА
При этом неизвестно, кто именно является автором этой акции. Также пока остается в тайне и содержание листовок.
Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первая подобная акция. Различные листовки и агитационные материалы на оккупированные территории сбрасывают едва ли не с начала боевых действий на Донбассе.
Листовки с приглашением "в бригаду 200-х" сбрасывали на Донецк.
Листовками волонтеры поздравляли оккупированную Луганщину с Днем независимости Украины.
А с 9 мая аналогичным способом "поздравляли" террористов в Горловке.
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