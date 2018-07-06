Парни погибли мгновенно: под Житомиром произошло ДТП с авто на "еврономерах"

В Житомирской области произошла авария, в которой погибли двое молодых людей.

5 июля автомобиль Peugeot Partner на польской регистрации двигался по трассе Шепетовка – Чуднов – Бердичев. Водитель, 19-летний парень, не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль на полном ходу врезался в электроопору. Водитель и 20-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Схема ДТП

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сообщим также о других смертельных ДТП, произошедших в Украине 5 июля.

В Чугуеве Харьковской области 63-летний водитель ЗАЗ "Форза" не справился с управлением и врезался в березу. Мужчина скончался на месте происшествия.

Схема ДТП

Новости В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием военной техники

Гибелью пешехода закончилась авария с участием маршрутки в Ривне. Водитель автобуса сообщением Ривне - Мартыновка, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала, сбил 40-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Схема ДТП

Очередное летальное ДТП с пешеходом произошло в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter сбил 42-летнего мужчину, который от полученных трав скончался на месте происшествия. По предварительной информации, ДТП произошло, когда пешеход находился на проезжей части.

Ранее сообщалось о жуткой аварии в Чернигове, в которой погибли четыре человека.

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