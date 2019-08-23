"Папа, я живой!" Ветеран АТО рассказал об ужасах Иловайского котла

Ветеран АТО Виталий Фоменко подробно рассказал о трагических событиях, которые произошли пять лет назад под Иловайском.

Тогда во время отступления в Иловайском котле погибло 366 украинских военных, 429 бойцов были ранены, около 300 человек попали в плен к террористам. Фоменко с позывным "Косатка" выжил в этой ужасной мясорубке, раскрыв детали того трагического дня, передает "Новое время".

Боец вспомнил, что в начале 2014 года он был назначен для охраны Днепра, где принимал и помогал переселенцам. Затем он отбыл на полигон под Киевом и уже оттуда он направился на Донбасс.

"17 августа ночью нам поступил приказ взять на сутки сухпайок и выдвинуться в Иловайск. Была сильная гроза, когда мы уезжали, машины на заправке отказывались заправлять из-за молний и грома. Как предвестник был какой-то. Нам сказали, что мы едем туда на сутки. Мы зашли в Иловайск колонной – и в итоге провели там ровно 11 дней", – рассказывал он.

29 августа по приказу командования они начали отступать. Военные шли в ближайшее село, где по дороге их накрыло огнем.

"Танки били, пулеметы, у нас 35 машин сгорело за сорок минут с потерями, если не ошибаюсь, около 76 человек. Более четырех десятков бойцов были ранены", – вспоминал он.

Ветеран АТО Виталий Фоменко Новое время

Фоменко попал в плен к боевикам "ДНР". При этом у террористов за главных были российские офицеры. Лишь спустя пять месяцев ему дали позвонить домой.

"Папа, я живой", – сообщил он отцу во время телефонного звонка.

Также он рассказал об ужасах плена. Военных держали в подвале, в еду подливали солярку. За время плена он похудел на 16 кг.

Со слов Фоменко, в украинской армии и руководстве были шпионы, которые "сливали" информацию боевикам, это и стало причиной трагедии в Иловайске.

Ветеран АТО Виталий Фоменко

"Кто-то сливал информацию о нас. Это не один человек, конечно, делал. Кто конкретно – мы не знаем, потому что не пойман – не вор, как говорится. Выйдя из плена, о предателях мы информацию дали. Один из них, кстати, даже продолжил службу в ВСУ. А по тем, кто сливал наши данные противнику, точно ничего неизвестно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полученную информацию об участии России в боях под Иловайском будут использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека.

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