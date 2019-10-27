Я вийшов з "бану"... Мабуть, вчасно.

Колись давно, у далекому 2015-му році я лежав з пораненням у Дніпровській лікарні їм. Мечникова.

Мої побратими-добровольці, з структури, яку сотворив - ДУК ПС - воювали по всій лініі фронту, виконуючи оперативно-тактичні бойові розпорядження командування Антитерористичної операції.

Окрім нас, добровольців "Правого сектора", на той час, на передовій були Воїни з різних батальйонів: "Донбас", "Дніпро", "Айдар", "Азов" тощо. Мужики, не ображайтеся, що інші частини і підрозділи не згадав. Список великий, а я пишу не про це. Вибачаюсь! Всім - Честь.

Так ось. Якось, минуле керівництво нашої держави дало команду "оточити і роззброїти" 5-ий Окремий батальйон ДУК ПС на чолі з Комбатом Чорним.

На виконання цього антидержавного завдання керівники держави, які підписали, так звані, Мінські домовленості, кинули декілька батальйонів Десантних військ, артилерію та реактивщиків... Українським "Градам", навіть, координати нашої української добровольчої бази дали. (Під російськими "Градами", на той час, ми вже були не раз...)

Врешті, отримавши інформацію про цей штучний інциндент, я, разом з із заступником НГШ, вилетів на базу і ми разом всі проблемні питання вирішили. Українські "Гради" по українських добровольцях тоді не працювали. А тодішній Командувач десантників - генерал Забродський, зателефонувавши мені, сказав однозначно: "Українські десантники в українських добровольців стріляти не будуть". Тому все вийшло по-нашому...

Російський план не пройшов!

Але, при цьому, хочу зазначити декілька деталей.

По-перше, батальйони добровольців, підтримує, і сьогодні, вся Україна. Інакше, ми не змогли б бути фактором на цій Війні. Ми можемо вже зараз підняти десятки тисяч українців на захист Держави протягом найкоротшого часу.

По-друге, мотивація і вишкіл добровольців є найвищого рівня. А, головне, ми не боїмося загинути за Україну. А тим більше, ми не страждаємо від того, що вбиваємо ворогів нашої Держави.

По-третє, ми, Добровольці, виступаємо за національну єдність. Тому не бажаємо вести боротьбу всередині Держави доти, доки існуюча тимчасова влада не перейде меж. Сподіваюсь на здоровий глузд президента, якому "42-ий рік і він - не лох"... Це - цитата із Золотого-4.

Новости Кілька слів щодо кримінального провадження проти Парубія

Пане Президенте, не треба підігравати Путіну, і "наїжджати" на Добровольців. Тим більше, щось там говорити про Зброю... Не маєте морального права! Бо буде погано всім.

А у всьому іншому, Все буде Україна!

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