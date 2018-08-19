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Пал в бою с диверсантами: в сети показали погибшего на Донбассе бойца ООС

3.5тЧитать новость на украинском

На Донбассе погиб в бою с российской диверсионно-разведывательной группой боец Вооруженных сил Украины Василий Крищук с позывным "Скит".

"В зоне проведения ООС погиб наш экс-боец батальона "Сич" Василий "Скит" Крищук. После службы в батальоне Крищук перешел служить в 3 механизованный батальон 14 ОМБР. Пал в бою с диверсионно-разведывательной группой врага", - говорится в сообщении роты "Сич" в Facebook.

Василий Крищук родился 23 марта 1982 года , жил в Володимире-Волынском. Бывший военный Александр Приступа рассказал, что "Скит" также был участником Евромайдана.

Друзья и знакомые выражают соболезнования родным и уточняют, что боец погиб в Луганской области.

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Пользователи в сети тоже решили почтить память бойца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 августа двое украинских военных погибли, а еще двое получили ранения во время обстрела террористами позиций ВСУ на Донбассе. Также велись обстрелы из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.

Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости ДонбассаООС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Земля стекловатой! Мир стал немного чище!!!
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