Пал в бою с диверсантами: в сети показали погибшего на Донбассе бойца ООС

На Донбассе погиб в бою с российской диверсионно-разведывательной группой боец Вооруженных сил Украины Василий Крищук с позывным "Скит".

"В зоне проведения ООС погиб наш экс-боец батальона "Сич" Василий "Скит" Крищук. После службы в батальоне Крищук перешел служить в 3 механизованный батальон 14 ОМБР. Пал в бою с диверсионно-разведывательной группой врага", - говорится в сообщении роты "Сич" в Facebook.

Василий Крищук родился 23 марта 1982 года , жил в Володимире-Волынском. Бывший военный Александр Приступа рассказал, что "Скит" также был участником Евромайдана.

Друзья и знакомые выражают соболезнования родным и уточняют, что боец погиб в Луганской области.

Пользователи в сети тоже решили почтить память бойца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 августа двое украинских военных погибли, а еще двое получили ранения во время обстрела террористами позиций ВСУ на Донбассе. Также велись обстрелы из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.