Отвод войск на Донбассе: ветеран АТО рассказал, что происходит

Украина не отводит войска на Донбассе, а только готовит тактические планы, предусматривающие возможность такого развития событий.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя заявление командующего ООС Владимира Кравченко о подготовительных мероприятиях по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

"Сейчас подняли бучу, что произойдет разведение войск. Но это вырванные из контекста фразы командующего. По факту, все очень просто. Есть приказ подготовить планы к такому возможному разведению. Ведь если будут достигнуты какие-то договоренности, и мы увидим, что российская сторона отводит войска, то в соответствии с Минскими соглашениями мы тоже должны отводить войска. И делать это синхронно", – разъяснил ситуацию Гай.

Таким образом, по его словам, Украина просто должна заранее продумать четкие и конкретные планы – куда отводить войска, каким образом это будет происходить, в каком порядке.

"У нас там больше 30 тысяч человек. Это масса народа. Поэтому нужно такие планы подготовить", – уточнил волонтер.

Сейчас, по информации Гая, нет никаких индикаторов отвода войск со стороны России.

"Более того, в двух местах они сделали вид, будто отходят, а по факту просто начали в других местах интенсивнее окапываться, строить укрепления и закрепляться", – обратил он внимание.

Ветеран АТО еще раз подчеркнул, что отвода украинских войск не будет, пока зеркальных шагов не предпримет РФ.

Он добавил, что факт отведения российского вооружения должны подтвердить "все разведки, которые существуют на Донбассе: и наши, и иностранные".

На вопрос, могут ли ВСУ первыми отвести свои силы, Гай ответил:

"Я не исключаю, что могут быть какие-то политические договоренности. Но если такая ситуация произойдет, это можно приравнять к государственной измене".

По его мнению, реакция украинских военных на фронте на такой приказ будет "непредсказуемой".

"Даже не хочу о таком размышлять. Это будут непредсказуемые результаты для всего общества", – констатировал бывший боец.

Пока нет признаков, что Россия отводит свои войска на Донбассе Facebook.com/pressjfo.news

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