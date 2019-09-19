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19 сентября • обновлено в 10:30
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Отвод войск на Донбассе под угрозой? Террористы пошли на новую подлость

1.4т Читать материал на украинском

В районе оккупированного Петровского на Донбассе на участке разведения сил и вооружений миссия ОБСЕ обнаружила противотанковые мины.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии. 38 противотанковых мин обнаружили с помощью беспилотника.

Отмечается, что физический доступ миссии оставался ограниченным боевиками. СММ пыталась получить доступ на блокпостах в Петровском и вблизи Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

narodna-pravda.ua

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На Донбассе ВСУ попали под шквал огня террористов

"На блокпосту в населенном пункте Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) два члена вооруженных формирований (один был явно вооружен) вновь отказали команде миссии в проезде, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", — указано в отчете.

Кроме того, на блокпосту к западу от Верхнешироковского (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) трое боевиков снова отказали команде миссии в проезде, ссылаясь на то, что "в этом районе ведутся работы".

Напомним: ранее стало известно, что террористы на Донбассе активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о подготовке мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения. По его словам, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны.

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Тема
Война на Донбассе
Тег
ОБСЕ
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70rus xxx
70rus xxx
А чем помешают мины,если киборги атаковать не собираются?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
70rus xxx, котик, ты и вправду дурак или прикидываешься ?
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