Отвод войск на Донбассе под угрозой? Террористы пошли на новую подлость

В районе оккупированного Петровского на Донбассе на участке разведения сил и вооружений миссия ОБСЕ обнаружила противотанковые мины.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии. 38 противотанковых мин обнаружили с помощью беспилотника.

Отмечается, что физический доступ миссии оставался ограниченным боевиками. СММ пыталась получить доступ на блокпостах в Петровском и вблизи Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах.

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"На блокпосту в населенном пункте Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) два члена вооруженных формирований (один был явно вооружен) вновь отказали команде миссии в проезде, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", — указано в отчете.

Кроме того, на блокпосту к западу от Верхнешироковского (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) трое боевиков снова отказали команде миссии в проезде, ссылаясь на то, что "в этом районе ведутся работы".

Напомним: ранее стало известно, что террористы на Донбассе активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о подготовке мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения. По его словам, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны.

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