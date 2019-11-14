Отвод сил в Петровском: саперы показали, что происходит на месте

В районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области, где завершилось разведение сил и средств, началось разминирование.

Спасатели начали обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГосЧС (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу до конца).

Саперы уже нашли и обезвредили шесть взрывоопасных предметов, операция продолжается.

По предварительным данным, спасатели будут работать в районе разведения сил 3 дня.

От Главного управления ГосЧС в области привлекали четыре расчета взрывотехников: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

После разминирования начнется демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений.

Разминирование в Петровском пресс-служба ГосЧС

Разминирование в Петровском пресс-служба ГосЧС

Разминирование в Петровском пресс-служба ГосЧС

Разминирование в Петровском пресс-служба ГосЧС

На 29 сутки украинская сторона должна проинформировать о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы самопровозглашенной группировки "ДНР" заявили о размещении так называемых военных подразделений на территории разведения войск в районе Петровского, если там появится украинская полиция.

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