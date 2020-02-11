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11 февраля • обновлено в 21:35
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Ответственность за рекламу и принудительное лечение: МВД анонсировало громкие изменения наркополитики в Украине

1.4т
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В Министерстве внутренних дел Украины намерены в ближайшее время внести в Верховную Раду изменения в законодательство о наркотиках.

Об этом во вторник, 11 февраля, во время заседания рабочей группы МВД и Консультативного миссии ЕС заявил замглавы МВД Александр Гогилашвили. Его цитирует пресс-служба ведомства.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", – раскрыл он первые детали.

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МВД анонсировало громкие изменения наркополитики в Украине

МВД анонсировало громкие изменения наркополитики в Украине

Кроме того, Гогилашвили анонсировал внедрение электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства.

Отметим, 17 января фракция "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект №2784 с нововведениями, очень похожими на те, которые озвучил заместитель министра.

Законопроект увеличивает сроки наказания и размеры штрафов за правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, вводит ответственность за их "пропаганду" и уклонение от обследования на употребление наркотиков, а также предлагает усовершенствовать практику принудительного лечения наркозависимых.

Пока в Украине нет уголовной ответственности за "пропаганду" наркотиков. Законопроект предлагает наказывать за это штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому будет предусмотрена уголовная ответственность для обладателей титула "вор в законе".

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
законопроект Министерство внутренних дел Украины наркотики
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