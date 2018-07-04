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Ответит не только Россия: Украина передала в Гаагу важный документ по Донбассу

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Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге списки всех установленных иностранцев, которые воевали на стороне террористов на Донбассе.

Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире "112 Украина".

"...Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - подчеркнул он.

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При этом он упрекнул Запад в том, что к Украине применяются "двойные стандарты".

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются в Украину, очень обидно впечатляют", - заявил Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подготовила и подаст в Международный суд ООН в Гааге завершенный иск против России за нарушение двух конвенций Организации.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге списки всех установленных иностранцев, которые воевали на стороне террористов на Донбассе." Во-первых, ЛДНР не признаны террористической никем. включая саму Украину. пропагандоны.Во-вторых, почему не передали списки иностранцев, воюющих на стороне Киева?
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Mironchyk Anton
Mironchyk Anton
Кастрюлев Мыкола, Россия признана ООН и ПАСЕ страной агрессором. Так, что отвечать тебе придется.
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