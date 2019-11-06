"Отрублю руки, вырву языки!" На Черкасщине экс-милиционер избил семью. Фото и видео

В городе Каменка Черкасской области бывший милиционер и двое влиятельных бизнесменов под носом у правоохранителей избили целую семью.

Теперь пострадавшие переживают, чтобы следователи не замяли их дело, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца).

Как узнали журналисты, черкасщанин Валерий Шелест увидел возле своей машины женщину, которая заглядывала в салон и била ногой боковые дверцы. Когда подошел поговорить с ней, из темноты внезапно выскочил незнакомец и начал драку.

Семью побил бывший милиционер коллаж

В защиту Валерия выбежали родные. Жена Валерия – Татьяна после ударов незнакомого мужчины оказалась в больнице с травмой глаза.

Драка происходила возле отделения полиции. Туда побежала за помощью дочь пострадавших Юлия. Нападающий тоже успел вызвать себе подкрепление.

Татьяна Шелест в больнице Скрин видео

По словам пострадавших, с обидчиками полицейские вели себя дружелюбно и просили прекратить драку. После инцидента все его участники отправились в райотдел. Но нападающий и там продолжал угрожать.

"Отрублю руки, вырву языки, вы попали на деньги!" – пересказала его слова Татьяна Шелест.

В одном из нападавших пострадавшие узнали бывшего милиционера Владимира Кузьменко. А двое из его группы поддержки – влиятельные бизнесмены.

Бывший милиционер Владимир Кузьменко Скрин видео

Избитые боятся, что дело не дойдет до суда, и опасаются выходить на улицу. А в областной полиции уверяют: все идет по графику. Открыли два уголовных дела, поскольку обе стороны написали заявления.

"Дела расследуются в нормальном штатном режиме. Следователь контактирует с пострадавшими. Сейчас устанавливаются телесные повреждения, которые были получены", – говорит пресс-офицер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах мужчина погиб под колесами маршрутки. Водитель объяснил, что не видел, как сбил пешехода.

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