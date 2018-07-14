Отрезали от мира: в засыхающем Крыму отключили свет

Часть западного Крыма, который аннексировала Россия, осталась без энергоснабжения из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

Об этом сообщает так называемое Минэнерго полуострова. "В 10:47 из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт "Холодильник — Кристалл", "Евпатория — Холодильник" и "Мойнаки — Евпатория", принадлежащие ГУП РК "Крымэнерго". Без электричества остались жители Сакского района и Евпатории", - сказано в сообщении оккупантов.

Аварию пока не удалось нейтрализовать. Ведутся восстановительные роботы.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за засухи в оккупированном Крыму значительно ухудшилось состояние растительности. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и 2018 году.