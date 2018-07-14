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Отрезали от мира: в засыхающем Крыму отключили свет

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Часть западного Крыма, который аннексировала Россия, осталась без энергоснабжения из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

Об этом сообщает так называемое Минэнерго полуострова. "В 10:47 из-за сработавшей системы противоаварийной защиты отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт "Холодильник — Кристалл", "Евпатория — Холодильник" и "Мойнаки — Евпатория", принадлежащие ГУП РК "Крымэнерго". Без электричества остались жители Сакского района и Евпатории", - сказано в сообщении оккупантов.

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Аварию пока не удалось нейтрализовать. Ведутся восстановительные роботы.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за засухи в оккупированном Крыму значительно ухудшилось состояние растительности. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и 2018 году.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну чем ещё можно порадовать хохлопитека, как не двадцатиминутным отключением света в Крыму? Убогие, мерзкие, завистлывые и ничтожные нерабы, на радостях обопьются стекломоя. Сала Украине. Смерть творогам!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапы !, пришивайте Крыму еще один энергохвост. Те что есть отваливаются
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