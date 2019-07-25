Массовое отравление детей на Херсонщине: родителей предупредили об опасности

После отравления в пансионате "Буревестник" Херсонской области пятеро из 14-ти детей оказались под капельницами, рассказала мама одного из пострадавших.

"Она говорит, что дети и до этого жаловались на еду. Но говорили, что все нормально, им плохо, но ничего критичного нет", – передал слова женщины исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире ObozTV.

По словам Несмиянова, такие случаи в Украине – не редкость. В частности, напомнил он, недавно произошло массовое пищевое отравление детей в лагере в Николаевской области.

"Что могу сказать родителям: к сожалению, от вас мало что зависит… Разве что приехать и проверить (условия. – Ред.) самим, до того, как вы ребенка поселили", – отметил активист.

"Или даже сейчас ребенок может включить видео (к примеру, на смартфоне. – Ред.), и показать вам в онлайн-режиме свою комнату и пищеблок", – посоветовал он.

Представитель Союза потребителей обратил внимание, что за бесплатные путевки должны отвечать местные власти, которые их заказывают.

"Они же как-то приезжали и проверяли этот лагерь, готов ли он… А они вообще или не приезжают, или закрывают глаза на все. Их интересует цена вопроса. Вся система сегодня построена так, что кто дал ниже стоимость – тот и выиграл тендер", – возмутился Несмиянов.

"Почему-то забывают, что дети должны находится не на грани выживания за минимальную стоимость, а в каких-то более-менее приличных условиях с каким-то уровнем безопасности", – добавил он.

Каникулы в детском лагере могут неожиданно закончиться на больничной койке simplemost.com

Как сообщал OBOZREVATEL, отравление детей в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района произошло 24 июля. Всех пострадавших доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы.

Ранее в летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!