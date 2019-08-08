Отмывал деньги и шпионил? Всплыли скандальные факты из биографии Смешко

Лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко за время своей военной и политической карьеры засветился во многих скандалах.

Разоблачающий ролик о нем появился на YouTube-канале Sarcastic. Автор рассказал подробную биографию Смешко, затронув самые острые моменты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, всплыли интересные факты о жене политика. В свое время СБУ обнаружила, что она слишком часто летает за границу за деньги Главного управления разведки, которое возглавлял Смешко.

Смешко с женой БезЦензор

Однажды по прилету в Украину, спецслужба провела досмотр вещей женщины. Выяснилось, что никакой связи с заданиями разведки у нее нет, и жена Смешко просто отдыхала за государственный счет. Кроме того, она успела купить за границей дорогостоящую шубу.

Именно из-за этого скандала Смешко пришлось покинуть пост руководителя ГУР. Кроме того, он стал фигурантом нескольких уголовных дел об отмывании денег и шпионаже, которые были открыты в 2000 году.

Однако спасением для Смешко стала благосклонность к нему американцев, которая позволила не только занимать высокие должности, но и избежать наказания по ряду уголовных производств.

Так, после того, как Смешко отправили в "изгнание" военным атташе в Швейцарию, его тут же вернули в Украину из-за скандала с продажей Ираку разведочных станций "Кольчуга". Вскоре после визита Смешко в Вашингтон, США, которые поднимали вопрос о санкциях против Украины, отказались от обвинений.

Игорь Смешко 112 Украина

Успешное решение проблемы позволило Смешко стать заместителем секретаря СНБО, а далее и главой СБУ, и постепенно, по словам автора сюжета, все попросту забыли о скандальных историях, в которых тот был замешан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Смешко, занимая высокие должности, засветился во многих коррупционных схемах.

В партийных списках Смешко были замечены коррупционеры и кучмисты.

Кроме того, в политсиле назрел конфликт из-за манерного поведения ее лидера Игоря Смешко и игнорирования им демократических ценностей.

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