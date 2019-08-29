Поздравляли "вора в законе": хмельницкая полиция задержала 19 членов бандитской "сходки"

В среду, 28 августа, на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого правоохранители помешали преступной "сходке".

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, представители разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей, собрались, чтобы отпраздновать день рождения "вора в законе" по кличке "Гули", а также согласовать свои дальнейшие действия.

"Сходка" воров

"Сходка" воров

"Сходка" воров

"Сходка" воров

"Сходка" воров

"В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили правоохранители.

В операции принимали участие сотрудники управления стратегических расследований и уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области совместно с работниками Юго-Западного отделения полиции, патрульными и полицией особого назначения при участии сотрудников Управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили преступную банду под руководством так называемых воров в законе, которые на протяжении нескольких лет орудовали на территории Крыма, а также в Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях.

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