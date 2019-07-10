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"Откуда узбек на Донбассе?" От террористов ушел новый "груз 200"

11.9т Читать материал на украинском

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на то, что одним из последних ликвидированных на Донбассе террористов был гражданин Узбекистана.

Так, Ходжиакбар Шарипов "Узбек" ликвидирован 3 июля. "Хроники "гражданской" войны или что узбек делал на Донбассе? 5-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов "Восток", – написал офицер.

В сети террористы делятся печальными сообщениями о погибшем. При этом его называют "добровольцем из Узбекистана".

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Ходжиакбар Шарипов "Узбек"

Ходжиакбар Шарипов "Узбек"

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро украинских военных получили ранения, еще четверо – травмы в результате боевых действий на Донбассе 9 июля.

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Место
Украина
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