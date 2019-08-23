"Откопал, потому что вещи жалко": подозреваемый в убийстве девушки в Харькове шокировал признанием

17-летний подросток, которого подозревают в убийстве 25-летней Яны Шевченко из Харькова, Даниил Редин сделал весьма циничное заявление, которым шокировал всех присутствующих в зале суда.

По его словам, ему пришлось закопать новые кроссовки и одежду: там были следы крови. Но через три дня, когда все утихло, он откопал их, потому что стало жалко вещи. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Указано также, что подозреваемый своей вины не признает, а его адвокат апеллировал к Европейской конвенции по правам человека и настаивал: Даниила нельзя отправлять в СИЗО. Он — студент 2-го курса пищевого колледжа и должен учиться, поскольку это — его конституционное право.

17-летнего подростка подозревают в убийстве

Эти слова возмутили бабушку убитой Яны. "Что ты несешь, сынок? А кто ее права защитит? Она в земле лежит. А ты защищаешь его", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что парень хвастался преступлением во дворе и рассказывал жуткие подробности убийства 25-летней Яны.

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