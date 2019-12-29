"Здесь все, а там нет ничего!" "Отказник" не захотел возвращаться в ОРДЛО

Один из "отказников" на обмен пленными объяснил, что ему нет смысла ехать в ОРДЛО.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста, когда стоял возле автобуса, а соответствующий момент засняли на видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Обмен пленными
Офи президента Украины
"Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего", – сказал он.
"Отказник" рассказал, почему не поехал в ОРДЛО
Кадр из видео
По какой причине "отказников" включили в списке, мужчина так и не смог ответить. Также он отказался называть свою фамилию.
Как сообщал OBOZREVATEL, так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.
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