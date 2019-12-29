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29 декабря • обновлено в 19:32
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"Здесь все, а там нет ничего!" "Отказник" не захотел возвращаться в ОРДЛО

6.9т
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Один из "отказников" на обмен пленными объяснил, что ему нет смысла ехать в ОРДЛО.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, когда стоял возле автобуса, а соответствующий момент засняли на видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Обмен пленными

Обмен пленными

Офи президента Украины

"Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего", – сказал он.

"Отказник" рассказал, почему не поехал в ОРДЛО

"Отказник" рассказал, почему не поехал в ОРДЛО

Кадр из видео

По какой причине "отказников" включили в списке, мужчина так и не смог ответить. Также он отказался называть свою фамилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обоз дoлбoебы ,он не отказывается ,он же говорит меня поймали на улице и вся семья здесь ...
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1
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Мир Миру
Мир Миру
Краще б назвав причину і своє прізвище. Чому маємо вірити, що це не потеційний диверсант? Дайош особисте здоров"я Сивохи в якості страховки!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Там ему пожизненное корячится?
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