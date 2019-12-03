Отказался платить 1 млн грн: в деле Садового произошел поворот

Городской глава Львова Андрей Садовый обжаловал в апелляции решение Высшего антикоррупционного суда о применению к нему залога в размере 1 056 550 гривен.

Об этом "Українським новинам" рассказал адвокат мэра Руслан Сидорович, отметив, что жалобу подали 2 декабря. "Апелляция подана", – добавил юрист.

Сидорович пояснил, что из-за того, что решение обжаловано, Садовый не будет вносить залог.

Андрей Садовый Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Подозрение объявлено в деле строительства индустриального парка в Рясном. Садового подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под него.

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.

САП установила Садовому залог в размере 50 млн грн, однако политик пожаловался на то, что у него нет таких средств, поэтому ему придется что-то продавать.

27 ноября ВСУ постановил применить к Андрею Садовому залог в размере свыше одного миллиона гривен.

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