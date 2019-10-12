"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: вокруг Рябошапки разгорелся громкий семейный скандал

Георгий Рябошапка, отец главы ГПУ Руслана Рябошапки,которого президент Владимир Зеленский назвал "на 100% своим" прокурором, подал в суд на сына и дочь, чтобы отсудить у них алименты.

Об этом говорится в решении Вышгородского районного суда Киевской области (чтобы посмотреть фотокопии решения, поскролльте новость вниз).

По утверждению Георгия Рябошапки, дети выгнали его из дома и бросили, передает "УНН". О семейном скандале стало известно в июне, однако недавно он опять "сплыл" в СМИ и активно обсуждается пользователями соцсетей.

Отмечается, что суд рассматривал иск к Руслану и Людмиле Рябошапкам в 2015 году. Судья Елена Скарлат отказала истцу в удовлетворении требований.

Руслан Рябошапка Коллаж

При этом отец нынешнего генпрокурора заявлял, что не может позволить купить даже вещи первой необходимости. Далее приводим часть судебного решения:

"Истец отмечает, что он является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011 года не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье у него забрали, выгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи.

Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. В таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки, он вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного, просит взыскать с ответчиков алиментов на содержание отца ЛИЦО_1 [Руслан Рябошапка] в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно".

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Основаниями для отказа, как следует из материалов дела, являлось то, что Георгий Рябошапка получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла 2551,56 грн и превышала установленный законодательством прожиточный минимум (1176 грн в 2015 году).

Кроме того, на правах совместной собственности отцу, согласно информации суда, принадлежала 1/3 квартиры. Он также указан как владелец автомобиля.

Согласно законодательству, у отца Ряпошапки была возможность обжаловать решение суда в апелляции, однако неизвестно, воспользовался ли он этой возможностью.

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Выходит, что 5-я Божья заповедь не для Рябошапки, так как "чтить отца своего" у него уже, судя по всему, не получилось.

Как писал OBOZREVATEL:

Не так давно, после опубликования стенограммы разговора президентов Украины и США по телефону, весь мир узнал, что Рябошапка – "на 100% свой прокурор". Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

"Поскольку мы получили абсолютное большинство в парламенте, то новый генпрокурор будет 100% моим человеком, моей кандидатурой, которую поддержит Верховная Рада", – прозвучало тогда.

Вот только в прессе начали появляться весьма неутешительные факты о Рябошапке.

Так, бывшая старший следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Галина Климович настаивает на том, что он мог незаконно назначить своих двух заместителей и руководителя Генеральной инспекции ГПУ.

Позже вспыхнул скандал с главой администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Он обвинил Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".

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