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12 октября • обновлено в 21:51
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"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: вокруг Рябошапки разгорелся громкий семейный скандал

7.9т Читать материал на украинском

Георгий Рябошапка, отец главы ГПУ Руслана Рябошапки,которого президент Владимир Зеленский назвал "на 100% своим" прокурором, подал в суд на сына и дочь, чтобы отсудить у них алименты.

Об этом говорится в решении Вышгородского районного суда Киевской области (чтобы посмотреть фотокопии решения, поскролльте новость вниз).

По утверждению Георгия Рябошапки, дети выгнали его из дома и бросили, передает "УНН". О семейном скандале стало известно в июне, однако недавно он опять "сплыл" в СМИ и активно обсуждается пользователями соцсетей.

Отмечается, что суд рассматривал иск к Руслану и Людмиле Рябошапкам в 2015 году. Судья Елена Скарлат отказала истцу в удовлетворении требований.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Коллаж

При этом отец нынешнего генпрокурора заявлял, что не может позволить купить даже вещи первой необходимости. Далее приводим часть судебного решения:

"Истец отмечает, что он является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011 года не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье у него забрали, выгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи.

Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. В таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки, он вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного, просит взыскать с ответчиков алиментов на содержание отца ЛИЦО_1 [Руслан Рябошапка] в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно".

"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: как Рябошапка угодил в семейный скандал

Скриншот

Основаниями для отказа, как следует из материалов дела, являлось то, что Георгий Рябошапка получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла 2551,56 грн и превышала установленный законодательством прожиточный минимум (1176 грн в 2015 году).

Кроме того, на правах совместной собственности отцу, согласно информации суда, принадлежала 1/3 квартиры. Он также указан как владелец автомобиля.

Согласно законодательству, у отца Ряпошапки была возможность обжаловать решение суда в апелляции, однако неизвестно, воспользовался ли он этой возможностью.

"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: как Рябошапка угодил в семейный скандал

Скриншот

"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: как Рябошапка угодил в семейный скандал

Скриншот

"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: как Рябошапка угодил в семейный скандал

Скриншот

"Свой" прокурор или 5-я заповедь в трубу: как Рябошапка угодил в семейный скандал

Скриншот

Выходит, что 5-я Божья заповедь не для Рябошапки, так как "чтить отца своего" у него уже, судя по всему, не получилось.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
алименты Офис генерального прокурора Украины политика скандалы фотографии
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Особенно ценно мнение Портнова,мелькает очень часто,и никуда-то его не берут,ни в прокуратуру,ни в университет.Бедолага эта бывшая...
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