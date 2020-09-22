Отец-разведчик и слив Цемаха за $40 млн: расследователь раскрыла новые данные об "измене" Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы взял взятку от россиян в размере около 40 миллионов долларов за отстаивание интересов РФ и помощь в освобождении свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха.

Об этом идет речь в материале журналистки-расследовательницы Любови Величко, опубликованном во вторник, 22 сентября, в издании "Новинарня".

По ее словам, спецслужбы Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии, которые входят в Международную следственную группу, захотели выяснить, почему Ермак не хотел переносить передачу Цемаха России с сентября 2019 года на декабрь.

Следователи рассчитывали, что в таком случае смогли бы успеть вытащить признания из террориста "ДНР". Журналистка заявила, что австралийская разведке якобы удалось установить причину такой позиции Ермака.

"Андрей Ермак ориентировочно в июле 2019 получил от россиян взятку, которая вычисляется в десятках миллионов долларов (около $40 млн) – за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе – и в вопросе обмена Цемах", – привела Величко слова анонимного сотрудника спецслужб Австралии.

Также расследовательница сообщила, что отец Ермака Борис ранее работал в Главном разведывательном управлении Российской Федерации, а мать главы ОП также является уроженкой России.

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