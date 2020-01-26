Отец поджег 16-летнюю дочь в Черновцах: выяснились детали зверской расправы. Фото и видео

В Черновцах 16-летняя девочка, которую пытался сжечь нетрезвый отец, пострадала из-за того, что вмешалась в его спор с женой и вступилась за мать.

От смерти ее спас старший брат. Более двух километров он на руках нес обожженную сестру к скорой. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сейчас пострадавшая Аня находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки. Вспоминать о злосчастном дне, когда их получила, она не хочет, признаваясь: "Немножко неприятно".

В Черновцах пьяный отец поджег 16-летнюю дочь и дом

Как рассказала подробности мама девочки, все случилось 7 января, когда она вечером вернулась с работы. Дети – Аня, ее брат и младшая сестра – были дома. В то же время отец, который целый день праздновал с соседом Рождество, спал в комнате. Он проснулся очень агрессивным, между взрослыми возникла ссора.

"Он меня хотел ударить. Аня из комнаты забежала и начала за меня заступаться. Старший заскочил и стал их разнимать", – вспоминает Наталья Крицкая.

У 16-летней Ани глубокие ожоги лица, шеи и левой руки ТСН

Разъяренный мужчина вдруг выбежал на улицу, но уже через минуту снова вскочил в дом – с бутылкой бензина в руках. Он схватил Аню за руку, одновременно начал разбрызгивать горючую жидкость по стенам и девушке в лицо. Поскольку была затоплена печь, добавила Наталья, огонь вспыхнул мгновенно й охватил все лицо дочери.

Первым тушить сестру бросился старший брат, мать же схватила их 6-летнюю сестренку и выбежала из горящего дома. А мужчина просто молча наблюдал за всем.

"На лестнице стоял смотрел. Я когда Аню бросил в снег, оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он: кому надо, пусть тот и спасает", – говорит брат пострадавшей Иван Крицкий.

Брат пострадавшей Иван Крицкий ТСН

Спасателей и полицию вызвали уже соседи. Виновник же, как только услышал о правоохранителях, сразу бросился наутек.

При этом скорая не смогла добраться до дома из-за гололеда, поэтому обожженную девушку брат с соседом два километра несли к авто на руках. Далее из реанимации Аню перевели в ожоговое отделение, но процесс выздоровления, говорят медики, будет очень длинным.

"Реабилитация продлится не менее года, и где-то после года надо будет делать лечение косметического плана", – отметил заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

Аня с мамой в больнице ТСН

Отмечается, что отцу Ани, которого задержали через несколько часов после нападения, грозит пожизненное заключение. Сейчас семье, которая из-за его действий осталась без жилья и денег, помогают волонтеры.

"Аня же мечтает об одном – увидеть свою младшую сестренку. Поскольку у семьи нет жилья, ее забрали в дом малютки. Мать и брат пока живут в больнице, рядом с девушкой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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