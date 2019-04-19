"Острый угол в жизни Путина": Соколова рассказала, кого Кремль отдаст Украине последним

Россия в любом случае рано или поздно отдаст Украине всех пленных, включая моряков, захваченных у Керченского пролива. Но режиссера Олега Сенцова на Родину удастся вернуть в последнюю очередь.

Это связано с особой ненавистью к нему со стороны российского президента Владимира Путина, заявила украинская журналистка Янина Соколова на онлайне-встрече с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Я верю, что отпустят (моряков. — Ред.), просто во всех этих играх важен единственный вопрос. Это так же, как в вопросе введения российских войск на территорию Донбасса. Отпустили же Савченко в обмен на двух ублюдков, отпустили ряд наших военнопленных. И я знаю, что ведутся переговоры о том, что это может случиться и с моряками. Как это будет — только Бог один знает", — сказала журналистка.

"Сенцов — это же очень острый угол в жизни Путина. Там существует просто резкое отторжение всех вариантов, которые возможны по Сенцову. Они его будут менять, наверное, последним в связи с тем, что он слишком ценен для Путина. Но все равно верю, что это рано или поздно случится", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы снова продемонстрировали твердость духа и обратились к украинцам с трогательными словами. 17 апреля всем 24 Героям арест продлили до 24 и 26 июля.

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