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"Острый угол в жизни Путина": Соколова рассказала, кого Кремль отдаст Украине последним

2.3тЧитать материал на украинском

Россия в любом случае рано или поздно отдаст Украине всех пленных, включая моряков, захваченных у Керченского пролива. Но режиссера Олега Сенцова на Родину удастся вернуть в последнюю очередь.

Это связано с особой ненавистью к нему со стороны российского президента Владимира Путина, заявила украинская журналистка Янина Соколова на онлайне-встрече с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Я верю, что отпустят (моряков. — Ред.), просто во всех этих играх важен единственный вопрос. Это так же, как в вопросе введения российских войск на территорию Донбасса. Отпустили же Савченко в обмен на двух ублюдков, отпустили ряд наших военнопленных. И я знаю, что ведутся переговоры о том, что это может случиться и с моряками. Как это будет — только Бог один знает", — сказала журналистка.

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"Сенцов — это же очень острый угол в жизни Путина. Там существует просто резкое отторжение всех вариантов, которые возможны по Сенцову. Они его будут менять, наверное, последним в связи с тем, что он слишком ценен для Путина. Но все равно верю, что это рано или поздно случится", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы снова продемонстрировали твердость духа и обратились к украинцам с трогательными словами. 17 апреля всем 24 Героям арест продлили до 24 и 26 июля.

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Персоны
Янина СоколоваОлег СенцовВладимир Путин
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да, да. Путин видимо посмотрел фильм Сенцова, и решил, что мир нужно оградить от подобного "таланта". Но в целом, если если раньше Соколова мало выделялась, обычная журношлюшка, таких много. А сейчас, ну чисто дура неадекватная. Кстати, она прикормыш порошенковский, но в целом, таких то много. Но вот большинство уже затаились, и выжидают, а эта овца наоборот блеет и скачет все активнее. С учетом того, что не раз были разговоры, что информацию она получает через постель, а последняя койка в которой резвилась эта поскакушка приближена к петиной опочивальне, то похоже, что украинцы могут свои рейтинги и предпочтения засунуть поглубже, чтоб и проктолог не достал. А у Пети есть план, и возможность его реализовать.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
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