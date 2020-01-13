Главная Новости
13 января • обновлено в 20:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Заказчик – власти РФ": муж убитой Окуевой отреагировал на задержание киллера

2.2т
Читать материал на украинском

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве жены.

Своей позицией он поделился в понедельник, 13 января, в комментарии hromadske. Осмаев отметил, что никогда не знал главного фигуранта дела, а также других членов преступной группы.

Он выразил уверенность, что это заказное преступление: "Касательно следствия сомнений нет, но они есть на счет судебной системы, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – отметил мужчина.

Новости
Не знает о своем задержании: OBOZREVATEL пообщался с подозреваемым в убийстве Амины Окуевой

Муж убитой Окуевой отреагировал на задержание киллера

Муж убитой Окуевой отреагировал на задержание киллера

Еспресо

Осмаев также обратил внимание на тот факт, что спустя 2 года полиция призналась, что образцы ДНК все же были изъяты с оружия.

Напомним, в 2017 году после убийства Окуевой советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было.

Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли правильно.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", – пояснил он.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции". "Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", – заверил Осмаев.

Осмаев и Окуева

Осмаев и Окуева

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву Убийство Амины Окуевой
Персоны
Адам Осмаев Амина Окуева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
13
Смешно
7
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Ясный перец, что власти РФ, кто же ещё-то? И Окyеву они, и Сашка Билого, и Бабченко… Лично Пyтин yбивцeв на дело провожал, а Кирилл благословлял. Я знаю, я сам старый киллер ФCБ - ещё при Сyдоплатове начинал. Эх, были времена… :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги