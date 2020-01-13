"Заказчик – власти РФ": муж убитой Окуевой отреагировал на задержание киллера

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве жены.

Своей позицией он поделился в понедельник, 13 января, в комментарии hromadske. Осмаев отметил, что никогда не знал главного фигуранта дела, а также других членов преступной группы.

Он выразил уверенность, что это заказное преступление: "Касательно следствия сомнений нет, но они есть на счет судебной системы, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – отметил мужчина.

Муж убитой Окуевой отреагировал на задержание киллера Еспресо

Осмаев также обратил внимание на тот факт, что спустя 2 года полиция призналась, что образцы ДНК все же были изъяты с оружия.

Напомним, в 2017 году после убийства Окуевой советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было.

Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли правильно.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", – пояснил он.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции". "Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", – заверил Осмаев.

Осмаев и Окуева РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 января задержали группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.

По данным журналистов, одним из киллеров, которых задержали, является фигурант дел о двух других убийствах – Игорь Редькин.

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