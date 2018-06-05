У организатора "убийства" Бабченко есть второй паспорт - журналист

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман имеет двойное гражданство - кроме украинского у него есть израильский паспорт.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам Германа в Украине и в России знает немало людей, в том числе и благодаря его отцу.

"Это сын "авторитетного" еще в 90-х годах в бизнесовых и криминальных кругах Украины и России и очень богатого человека - Льва Германа", - пояснил он.

Бутусов утверждает, что в начале войны Борис Герман действительно начал помогать ряду воинских частей и добровольцам "Правого сектора".

"В том числе продавал оружие, в том числе снайперские комплексы, а с рядом наших командиров поддерживает близкие товарищеские отношения уже пятый год в качестве волонтера, и о нем есть очень хорошие отзывы", - добавил он.

Журналист также подчеркнул, что знает нескольких людей, которые близко общались и даже дружили с Германом, и у всех них подозрение, что он мог организовать что-либо сам, в том числе серию покушений, "вызывает смех".

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко - Бориса Германа, и арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.