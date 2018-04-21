ОРДЛО обнесут "колючкой": журналист раскрыл новую авантюру Москвы на Донбассе

Временно окупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) постепенно превращают в санкционную Россию.

Такое мнение высказал военный обозреватель Юрий Карин в блоге на "Обозревателе".

"Российские кураторы дали указание своим шестеркам в ОРДЛО принять "закон о борьбе с украинской оккупацией". Это означает, что ОРДЛО превращают в санкционную Россию. Изолированные российским вторжением от нормальной жизни территории обносят привычной для жителей 1/6 части колючкой с наблюдательными постами для отпускничков-вертухаев", - объяснил он.

По его словам, оккупанты с помощью своих "шестерок" решили усложнить жизнь жителям временно оккупированных территорий для получения собственной выгоды и пополнения рядов "защитников Донбасса".

"В "закон" зашиты антиукраинские тезисы для увеличения недоверия местного населения временно оккупированной территории к представителям государственных органов Украины и другим пособникам "бендеровского режима". Фактически вводится запрет на въезд в ОРДЛО беженцев с региона, как "пособникам хунты", - указал Карин.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 21 апреля, работу КПВВ "Гнутово" в зоне АТО приостанавливали из-за обстрелов в районе Пищевика и Павлополя со стороны боевиков.