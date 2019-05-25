Опубликованы фото и имена попавших в плен на Донбассе бойцов ВСУ

Попавшие в плен на Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины более двух лет служили в 43-м отдельном мотопехотном батальоне "Патриот".

Об этом на странице в Facebook сообщила волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк. Она подчеркнула, что "каждый из ребят имеет полное доверие и уважение и личного состава, и командования".

Также волонтер отдельно обратила внимание на то, что украинские военные не имели при себе оружия, находились в трезвом состоянии и осознавали ответственность своих должностей.

Иллюстрация. ВСУ Корреспондент.net

Инцидент, как написала она, произошел, когда бойцы "Патриота" отправились по делам в ППД бригаду для сверки документов по отдельным взводам МПБ. "Никакая информация не является секретной", – отметила Андрусенко-Якотюк.

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут, пока неизвестно, как и то, почему на КПВВ в них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения.

Экипаж имел пароли, но только для проезда по подконтрольных территориях Украины", – написала она.

Волонтер добавила, что военнослужащие, соблюдая все правила прохождения ПП, двинулись по маршруту который проходил через неподконтрольные территории.

Она также обнародовала фото и назвала украинских военных, попавших в плен к террористам:ст.сержант Беспалый Роман Владимирович, 17.06.1981;

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ст.солдат Пундор Борис Иосифович, 03.03.1965;

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ст.солдат Горяинов Максим Анатольевич, 28.07.1984;

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ст.солдат Дуванов Ким Владимирович, 25.11.1971;

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ст.солдат Корсун Павел Юрьевич, 21.06.1982;

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прапорщик Шайдов Виктор Андреевич, 27.10.1970;

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ст.солдат Геймур Александр Юрьевич, 1994;

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ст.солдат Гордийчук Юрий Николаевич, 25.09.1982;

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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