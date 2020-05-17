Опубликованы документы КГБ о терроре 1937-38 годов в Украине

Жертвами террора 1937-38 годов в СССР стали более 260 тысяч украинцев. Сегодня документы из архивов КГБ о массовых расстрелах стали доступны онлайн.

Как сообщил пресс-центр СБУ, семьям расстрелянных украинцев сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

В 1937-38 годах расстреляли 260 тысяч украинцев

"Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", – говорится в сообщении.

Например, оказалось, что точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса – 3 ноября 1937 года, хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м.

"И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления", – отметили в СБУ.

Коллекция документов публикуется по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Напомним, День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Введен этот день указом президента Украины с 2007 года.

По отдельным подсчетам, количество украинцев, ставших жертвами правления большевистско-коммунистического режима в 1920-1980-х годах, может измеряться миллионами. За это время на территории Украины было арестовано по меньшей мере 1,5 миллиона человек, значительная часть из них была расстреляна. Через лагеря, каторгу, ссылку и принудительное лечение в психиатрических заведениях прошли около 3 миллионов украинцев.

avr.org.ua

avr.org.ua

avr.org.ua

avr.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.

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