Момент ликвидации 'полтавского террориста' показали на видео

В сети появилось видео момента ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Его в своем Twitter опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" – написал Аваков.

О чем говорил Скрипник перед гибелью

Ролик длится 40 секунд. В начале слышно громкую сбивчивую и неразборчивую речь мужчины (предположительно, Скрипника), которого полицейские уговаривали "не делать этого".

Скрипник и полицейский, которого он взял в заложники, стоят, прижавшись друг к другу, перед кирпичной стеной здания (вероятно, Скрипник, взял полицейского в захват). Их освещает фонарь других сотрудников полиции.

"Да ну жизнь такая, достала меня ... Ну извини, родной ... Я просто, ну...", – кричал Скрипник.

"Просто зачем ты это делаешь, Роман?", – спросил кто-то из полицейских.

Далее несколько секунд паузы, кто-то негромко говорит: "Все, все, подтверждаю. Да успокойся" (вероятно, это кто-то из полицейских, стоявших напротив. Похоже на разговор по рации).

Следующие несколько спокойных секунд. Неразборчиво слышать что-то вроде "Ром, послушай меня" (возможно, это говорил полицейский-заложник).

Кто-то громко говорит: "Ром! Ром".

Звучит выстрел (по данным ГБР – в голову).

Скрипник падает на спину. Полицейский вырывается. Громкий крик: "Бегите!". Полицейский вскакивает и отбегает. Звучит громкий взрыв Тело Скрипника подбрасывает вверх.

Слышны крики и свист полицейских. Звучит фраза, похожая на "Молодец брат" (последнее слово обрывается в конце видео).

Аваков о ликвидации подозреваемого Twitter Арсена Авакова

В свою очередь полицейский Петр Гума, который пытался задержать Скрипника, рассказал, как ему удалось выжить при взрыве гранаты.

"Лично у меня было две-три секунды, чтобы избежать поражения осколками гранаты. Я принял положение лежа. Вследствие задержания работники полиции повреждений не получили", – сказал Гума (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полицейский Петр Гума, которому угрожал гранатой Скрипник Нацполиция

Как нашли подозреваемого

Судя по видео, которое опубликовала полиция Полтавщины, Скрипник, прячась полторы недели от правоохранителей, ходил в магазины и неоднократно попадал в камеры наблюдения. Лицо он прикрывал маской.

По словам правоохранителей, "прочесывая" местность Миргородщины, они обращали внимание на неместных мужчин и реагировали на любую информацию о незнакомцах и подозрительных лицах.

В конце концов подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опошня. Они обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавчанина.

"Начальник сектора реагирования патрульной полиции Петр Гума находился в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого", – пояснил руководитель полиции Полтавщины Иван Выговский.

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