Опия на 15 млн: подробности успешной спецоперации на Закарпатье

В Закарпатской области правоохранители задержали 18 июля крупного наркоторговца во время проведения спецоперации.

"Спецоперация по наркодилерам. На Закарпатье задокументированы факты изготовления и дальнейшего неоднократного сбыта опия экстракционного (маляс) 34-летним закарпатцем, который действовал по предварительному сговору в группе с горожанами. Фиксировали его незаконную деятельность довольно длительное время - в течение апреля-июля и за это время наркоделец успел изготовить и сбыть 3,5 л опия", – сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк на своей странице в Facebook.

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Он отметил, что мужчина промышлял своим бизнесом как на территории региона, так и за его пределами. Последний раз он реализовывал 2,5 литра наркотиков 18 июля.

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

"Кстати, при проведении более 20 обысков, в на месте происшествия и обыска автомобиля, на котором злоумышленник пытался убежать, хотя и неудачно, нами обнаружены и изъяты все вчерашние деньги и наркотическое средство. При этом 4 кг опия экстракционного, огнестрельное и холодное оружие, а также часть средств из предыдущих закупок", – подчеркнул Сенюк.

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

В общей сложности военные прокуроры и Нацполиция изъяли 7,5 литров этого наркотика, что составляет 150 тысяч доз на сумму около 15 млн гривен.

"Проводили спецоперацию в Закарпатье по ​процессуальному руководству военной прокуратуры Западного региона Украины следователи следственного отдела ГУ Нацполиции во Львовской области совместно с оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. Решаются вопросы о задержании фигурантов дела, сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины и об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировал он.

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Спецоперация на Закарпатье Олег Сенюк / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля на Закарпатье правоохранители начали спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, подозреваемой в наркоторговле.