Операция "Расплата": хакер сообщил о мощном киберударе Украины

Украинские кибервойска заблокировали 206 сайтов пророссийских террористов.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский программист Евгений Докукин.

"На День Соборности украинские кибервойска заблокировали сайты террористов. "Операция "Возмездие" продолжается. Сегодня лежали 206 сайтов террористов. А также мы закрыли сотни страниц на сайтах и блогах с персональными данными украинских патриотов", - отметил он.

"DDoS-атаки - это артиллерия украинских кибервойск, которая работает и днем, и ночью", - добавил Докукин.

Как сообщал "Обозреватель", украинские хакеры жестоко наказали любителя "русского мира".