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Операция "Расплата": хакер сообщил о мощном киберударе Украины

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Украинские кибервойска заблокировали 206 сайтов пророссийских террористов.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский программист Евгений Докукин.

"На День Соборности украинские кибервойска заблокировали сайты террористов. "Операция "Возмездие" продолжается. Сегодня лежали 206 сайтов террористов. А также мы закрыли сотни страниц на сайтах и блогах с персональными данными украинских патриотов", - отметил он.

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"DDoS-атаки - это артиллерия украинских кибервойск, которая работает и днем, и ночью", - добавил Докукин.

Как сообщал "Обозреватель", украинские хакеры жестоко наказали любителя "русского мира".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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