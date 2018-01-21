Операция "Расплата": хакер сообщил о мощном киберударе Украины

Украинские кибервойска заблокировали 206 сайтов пророссийских террористов.
Об этом на своей странице в Facebook написал украинский программист Евгений Докукин.
"На День Соборности украинские кибервойска заблокировали сайты террористов. "Операция "Возмездие" продолжается. Сегодня лежали 206 сайтов террористов. А также мы закрыли сотни страниц на сайтах и блогах с персональными данными украинских патриотов", - отметил он.
"DDoS-атаки - это артиллерия украинских кибервойск, которая работает и днем, и ночью", - добавил Докукин.
Как сообщал "Обозреватель", украинские хакеры жестоко наказали любителя "русского мира".
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