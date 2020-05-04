Операция ''Баум'' 3.0: как средств защиты продавались госкомпаниям по двойной и тройной цене

Маски, которые окружение президента Владимира Зеленского завезло в Украину по завышенным ценам, прикрываясь гуманитарными грузами, продавали втридорога на тендерах и государственным учреждениям.

Об этом в третьей части своего расследования касательно операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова.

По ее данным, все коммерческие грузы, которые в медийной плоскости подавались Офисом президента как гуманитарные, были проданы. В качестве примера Крюкова привела государственные закупки, в рамках которых компания "Укргазвидобування" по двум договорам от 22 апреля купила маски, респираторы и дезинфектанты без указания количества каждого наименования на общую сумму в 58 млн гривен еще и с НДС.

Операция "Баум" 3.0: окружение Зеленского наварило десятки миллионов на "гуманитарных" масках

"Если первое правительство профанов продало из страны все маски на экспорт, то второе –начало завозить все это обратно только втридорога. В расчёте на дурака, на то, что никто ничего не поймёт, никто ничего не узнаёт. Гуманитарные грузы, на которых в каждом выступлении пиарился президент, оказались негуманитарными, хотя растамаживались по нулевой ставке и без НДС", – высказалась журналистка.

"Хорошая история о том, как Офис президента способствовал контрабанде средств индивидуальной защиты, освобождая грузы от пошлин и НДС. А потом посодействовал в приобретении этих же средств индивидуальной защиты госкомпаниям по двойной, а в некоторых случаях по тройной цене. Вот где черт и детали", – подытожила Крюкова, пообещав продолжить резонансное расследование.

OBOZREVATEL писал, как все начиналось:

Мы не остановимся и в дальнейшем будем бороться с мародерством, а также писать правду!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!