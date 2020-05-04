Операция ''Баум'' 3.0: как средств защиты продавались госкомпаниям по двойной и тройной цене

Маски, которые окружение президента Владимира Зеленского завезло в Украину по завышенным ценам, прикрываясь гуманитарными грузами, продавали втридорога на тендерах и государственным учреждениям.
Об этом в третьей части своего расследования касательно операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова.
По ее данным, все коммерческие грузы, которые в медийной плоскости подавались Офисом президента как гуманитарные, были проданы. В качестве примера Крюкова привела государственные закупки, в рамках которых компания "Укргазвидобування" по двум договорам от 22 апреля купила маски, респираторы и дезинфектанты без указания количества каждого наименования на общую сумму в 58 млн гривен еще и с НДС.
Операция "Баум" 3.0: окружение Зеленского наварило десятки миллионов на "гуманитарных" масках
"Если первое правительство профанов продало из страны все маски на экспорт, то второе –начало завозить все это обратно только втридорога. В расчёте на дурака, на то, что никто ничего не поймёт, никто ничего не узнаёт. Гуманитарные грузы, на которых в каждом выступлении пиарился президент, оказались негуманитарными, хотя растамаживались по нулевой ставке и без НДС", – высказалась журналистка.
"Хорошая история о том, как Офис президента способствовал контрабанде средств индивидуальной защиты, освобождая грузы от пошлин и НДС. А потом посодействовал в приобретении этих же средств индивидуальной защиты госкомпаниям по двойной, а в некоторых случаях по тройной цене. Вот где черт и детали", – подытожила Крюкова, пообещав продолжить резонансное расследование.
OBOZREVATEL писал, как все начиналось:
Журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, который стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство именно благодаря Тимошенко.
В сети были опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибер-атаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
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