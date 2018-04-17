"Опаздывали на вокзал": всплыли детали жуткого ДТП в Кривом Роге

Водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

Об этом рассказал его сын , который находился на пассажирском сидении, передает местное издание "Первый городской".

Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут.

По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Его отец был госпитализирован из-за травмы после удара об руль.

Мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

Как сообщал "Обозреватель", ранее полиция подтвердила информацию о 18 пострадавших и 8 погибших в результате ДТП.