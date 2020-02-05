Опасные террористы "Мать" и "Шахтер" скончались на Донбассе

На Донбассе стало меньше на двух опасных террористов: скончались Марина Кращина с позывным "Мать" и Анатолий Кириченко – "Шахтер".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram. Он опубликовал фото умерших террористов.

"30.01.20 Кращина "Мать" Марина сходила на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. ДТП. 06.01.20 Кириченко "Шахтёр" Анатолий из Белгорода сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – сообщил Штефан.

Последний террорист, по предварительным данным, совершил самоубийство.

Анатолий Кириченко

Марина Кращина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

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