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7 февраля • обновлено в 09:44
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Опасные террористы "Мать" и "Шахтер" скончались на Донбассе

21.7т
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На Донбассе стало меньше на двух опасных террористов: скончались Марина Кращина с позывным "Мать" и Анатолий Кириченко – "Шахтер".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram. Он опубликовал фото умерших террористов.

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"30.01.20 Кращина "Мать" Марина сходила на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. ДТП. 06.01.20 Кириченко "Шахтёр" Анатолий из Белгорода сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – сообщил Штефан.

Последний террорист, по предварительным данным, совершил самоубийство.

Анатолий Кириченко

Анатолий Кириченко

Марина Кращина

Марина Кращина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Тег
ДНР
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А на каких фото маринка там два мужика
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
предательская подкакцаповская мразь. зачем о них писать? о этом говне и так никто не вспомнит.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Я думал это 2 мужика на фото...Но нормально, Донбасс становится чаще, хоть и медленно...
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