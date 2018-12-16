Война на Донбассе: ВСУ отомстили оккупантам за потери

На Донбассе на линии соприкосновения 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

Ранее стало известно, что в результате боевых действий один украинский военный погиб от пули вражеского снайпера, еще один получил ранения.

Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе ООС.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская – на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, что на Донецком направлении, и неподалеку от населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенное оружие. 13 декабря двое украинских воинов погибли во время боевых действий.