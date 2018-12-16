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Война на Донбассе: ВСУ отомстили оккупантам за потери

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На Донбассе на линии соприкосновения 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

Ранее стало известно, что в результате боевых действий один украинский военный погиб от пули вражеского снайпера, еще один получил ранения.

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Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Война на Донбассе: ВСУ отомстили оккупантам за потери

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе ООС.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская – на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, что на Донецком направлении, и неподалеку от населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенное оружие. 13 декабря двое украинских воинов погибли во время боевых действий.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Соколов Олег
Соколов Олег
Что вы российские войска трясете? Нет их там. Добровольцы есть. Испанцы,сербы,беларусы,русские и т.д. И то это только малая часть добровольцев.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Соколов Олег, Если признаться, что на Донбассе нет Российской Армии, придётся признать, что украинские каратели воюют с украинцами и там идёт гражданская война. А это уже попахивает международным трибуналом!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
))очередное героическое враньё на Обозревателе)))))))))))))
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