"Считаю, что пора": нардеп-беглец Онищенко назвал дату возвращения в Украину

Одиозный экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.
"Я считаю, что пора", – цитирует политика Kyiv Post. Отмечается, что Онищенко пояснил решение желанием опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
В качестве подтверждения своего намерения беглый бизнесмен отправил журналистам копию билета в эконом-классе на самолет комании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев. Онищенко также сказал, что живет в деревне в Испании.
В материале отмечается, что полет на самолете лоукостера "не слишком соответствует" Онищенко, который больше привык к роскошному образу жизни.
Кроме того, политик заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться в страну, когда захочет.
В документе в переводе с испанского, как пишет Kyiv Post, говорится, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских властей, а также Интерпола (в базе которого в настоящее время мужчины нет).
Александр Онищенко
Украинская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.
В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче народного депутата.
25 июля 2019-го в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.
В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы" и анонсировали передачу дела в суд.
В начале ноября САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете Онищенко.
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