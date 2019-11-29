"Считаю, что пора": нардеп-беглец Онищенко назвал дату возвращения в Украину

Одиозный экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

"Я считаю, что пора", – цитирует политика Kyiv Post. Отмечается, что Онищенко пояснил решение желанием опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В качестве подтверждения своего намерения беглый бизнесмен отправил журналистам копию билета в эконом-классе на самолет комании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев. Онищенко также сказал, что живет в деревне в Испании.

В материале отмечается, что полет на самолете лоукостера "не слишком соответствует" Онищенко, который больше привык к роскошному образу жизни.

Кроме того, политик заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться в страну, когда захочет.

В документе в переводе с испанского, как пишет Kyiv Post, говорится, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских властей, а также Интерпола (в базе которого в настоящее время мужчины нет).

Александр Онищенко Украинская правда

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