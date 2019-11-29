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30 ноября • обновлено в 10:51
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"Считаю, что пора": нардеп-беглец Онищенко назвал дату возвращения в Украину

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Одиозный экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

"Я считаю, что пора", – цитирует политика Kyiv Post. Отмечается, что Онищенко пояснил решение желанием опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В качестве подтверждения своего намерения беглый бизнесмен отправил журналистам копию билета в эконом-классе на самолет комании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев. Онищенко также сказал, что живет в деревне в Испании.

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В материале отмечается, что полет на самолете лоукостера "не слишком соответствует" Онищенко, который больше привык к роскошному образу жизни.

Кроме того, политик заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться в страну, когда захочет.

В документе в переводе с испанского, как пишет Kyiv Post, говорится, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских властей, а также Интерпола (в базе которого в настоящее время мужчины нет).

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Украинская правда

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
Теги
политика Интерпол
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
да онищенко, пора, пора на родные нары...
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Кто бы сомневался, при клоунах все дерь мо возвращается, ждем скоро овоща.
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Оце так здобули! При новому преЗЕденту, вся ригівська шваль підняла голову та повертається в Україну. Такими темпами, незабаром, і януковощ повернеться.
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