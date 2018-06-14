В ночь с 13 на 14 июня 2014 года случилась трагедия, которую называют крупнейшей одномоментной потерей украинской армии за все время независимости. В районе луганского аэропорта террористы из ПЗРК "Игла" сбили самолет Минобороны, на борту которого находились 49 человек: 40 десантников 25 воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа из запорожской 25 военно-транспортной авиационной бригады.

Тогда не выжил никто.

Последнее фото 13 июня 2014-года. Верхний ряд, слева направо: Валерий Грабовый, Антон Кузнецов, Олег Лифинцев, Павел Никонов, Владислав Кива Средний ряд: Александр Авраменко, Сергей Шостак. Нижний ряд: Сергей Манулов, Сергей Кучерявый, Александр Котов, Станислав Дубяга

Военно-транспортный Ил-76 доставлял в луганский аэропорт, находившийся тогда в осаде, продовольствие, боекомплект и группу десантников, которые должны были сменить побратимов, обороняющих аэропорт. По земле доставить груз и подкрепление, учитывая практически полное окружение, в котором оказались украинские воины, не было возможности. Оставался один путь - воздух.

Около 1.10 ночи 14 июня, когда самолет заходил на посадку в ЛАП и находилвся в 700 м над землей, в него влетела ракета из ПЗРК "Игла". Добивали очередью из крупнокалиберного пулемета.

И пока Украина оплакивала своих павших защитников - российские пропагандисты глумились над нашей трагедией, а террористы устраивали "фотосессии" на месте падения самолета.

Верю, что рано или поздно мы получим исчерпывающие ответы на вопрос, кто виновен трагедию кроме ее непосредственных исполнителей. Установим, все ли ее виновники находятся по ту линию разграничения. Поймем, чего здесь было больше - небрежности или измены. Узнаем, кем является в этой ситуации генерал-майор Виктор Назаров - преступником, исполнителем, "козлом отпущения" или жертвой.

Верю, что после победы дойдет время и до трибунала, который осудит и тех, кто сбивал самолет, и тех, кто разжег войну в Донбассе.

Но это будет позже.

А пока - вспомните имена 49 защитников Украины, которые навсегда остались в июне 2014-го. Загляните в глаза тех, кто до сих пор ждет возмездия.

И кто непременно его дождется.

25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада :

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат, 22 года - Каменское, Днепропетровская область

Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат, 25 лет - Гуляйполе, Днепропетровская область

Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант, 44 года - Синельниково, Днепропетровская область

Бабан Виталий, командир отделения, сержант, 20 лет - Алексеевка, Кировоградская область

Бахур Виталий, заместитель командира батареи-инструктор по ПДП, старший лейтенант, 24 года - Зозули, Львовская область

Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат, 27 лет - Днепр

Гайдук Илья, солдат, 21 год - Кривой Рог, Днепропетровская область

Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат, 18 лет - Новоалександровка, Днепропетровская область

Гончаренко Сергей, командир орудия, младший сержант, 22 года - Изюм, Харьковская область

Грабовой Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант, 44 года - Подольск, Одесская область

Дмитренко Андрей, солдат, 20 лет - Апостолово, Днепропетровская область

Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат, 23 года - Добропасово, Днепропетровская область

Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат, 26 лет - Кривой Рог

Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат, 24 года - Павлоград, Днепропетровская область

Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант, 41 год - Томаковка, Днепропетровская область

Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант, 37 лет - Днепр

Коренченко Олег, солдат, 23 года - Днепр

Коснар Павел, командир отделения, младший сержант, 38 лет - Киргизская ССР

Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат, 31 год - Новая Дача, Днепропетровская область

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат, 18 лет - Новогригорьевка, Донецкая область

Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат, 27 лет - Никополь, Днепропетровская область

Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант, 32 года - Никополь, Днепропетровская область

Кучерявый Сергей, командир отделения, младший сержант, 29 лет - Павловка, Днепропетровская область

Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат, 26 лет - Токмак, Запорожская область

Лисной Сергей, механик-водитель, солдат, 35 лет - Каменское, Днепропетровская область

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат, 28 лет - Каховка, Херсонская область

Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат, 30 лет - Першотравенск, Днепропетровская область

Манулов Сергей, техник, старший прапорщик, 33 года - Оксамитное, Одесская область

Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат, 19 лет - Днепр

Москаленко Сергей, солдат, 37 лет - Никополь, Днепропетровская область

Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат, 24 года - Днепр

Проньков Ростислав, солдат, 19 лет - Горловка, Донецкая область

Резников Евгений, командир орудия сержант, 32 года - Кривой Рог, Днепропетровская область

Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат, 23 года - Кропивницкий

Санжаровец Артем, старший солдат, 25 лет - Днепр

Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат, 24 года - Манвеловка, Днепропетровская область

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат, 19 лет - Брянка, Луганская область

Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат, 33 года - Богиновка, Днепропетровская область

Шульга Андрей, солдат, 21 год - Демурино, Днепропетровская область

Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант, 26 лет - Днепр

25-военно-транспортная авиационная бригада - члены экипажа сбитого Ил-76 (Запорожье)

Буркавцов Владимир, бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант, 38 лет

Белый Александр, командир экипажа, гвардии полковник, 38 лет

Дьяков Михаил, руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор, 45 лет

Ковалык Александр, старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик, 41 год

Козолий Александр, старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант, 30 лет

Ментус Виктор, старший воздушный радист, гвардии прапорщик, 32 года

Павленко Олег, старший техник, гвардии старший лейтенант, 42 года

Скочков Игорь, штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан, 37 лет

Телегин Сергей, руководитель технически эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан, 38 лет

Помним!

Фото: Книга памяти павших за Украину