"Она хоть жива?" В Бердичеве толпа подростков зверски избила девочку и ее маму

В Бердичеве (Житомирская область) в парке культуры и отдыха толпа подростков в воскресенье, 29 сентября, якобы избила 15-летнюю местную жительницу и ее маму.

Как написало издание "Бердичев.biz", женщина подала заявление в полицию из-за булинга. По словам матери, ее дочке, которая училась в одном из профтехучилищ города, постоянно угрожали сверстницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина уверила, в вечер нападения ей прислали СМС с просьбой срочно прийти и спасти подростка, а позже мать узнала, что дочке "забили стрелку в курилке" за гаражами возле парка.

В Бердичеве подростки якобы избили девочку и маму Бердичев.biz

"Когда родители прибежали, жертву уже избивало несколько девочек, вокруг собралась большая толпа подростков, никто не делал попыток пресечь драку. Более того – многие снимали проходящее на мобильные телефоны", – написало издание.

По словам матери, когда она бросилась спасать дочку, то напали и на нее. На место события вызвали правоохранителей, подозреваемых в избиении доставили в Бердичевский городской отдел полиции.

Правоохранители рассказали журналистам другую версию событий: в результате словесного конфликта завязалась драка между двумя девочками, которая закончилась нанесением телесных повреждений. Ведомости внесли в ЕРДР за ст. 125 ч. 1 Криминального кодекса Украины.

Пострадавшая пожаловалась родителям, что систематически подвергалась травле со стороны нападавших: они угрожали ей и насмехались над жертвой. По словам девочки, на месте происшествия присутствовала ее одногруппница и студенты других учебных заведений города.

Семья испугалась, что дело попробуют "замять", ведь одним из инициаторов булинга и избиений якобы была дочка сотрудницы Бердичевского отдела полиции.

В сети появились снимки подростков, которые участвовали в драке, а также их переписка.

"За что вы так с Алиной", "Меньше говорить вранья надо", "Она хоть жива?", "Жива, вроде", "Ну что там, малая осталась живой или нет?", "Наверное", – говориться в сообщениях.

Это произошло 29 сентября в парке культуры и отдыха Бердичев.biz

Женщина подала заявление в полицию Бердичев.biz

Скриншот переписки в сети Бердичев.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Изюм Харьковской области толпа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на видео. А в самом Харькове толпа агрессивных молодых людей избила подростка-участника "Марша равенства".

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