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"Он ждал Рослякова": подмечен интересный нюанс в деле керченского стрелка

18.4тЧитать материал на украинском

Человек, с которым здоровался во время преступления организатор массового расстрела в техникума Керчи Владислав Росляков, может быть любопытен следствию. И не исключено, что он ждал стрелка.

Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц, отреагировав на публикацию нового видео расстрела.

Интересно, что вскоре видео с данным фактом удалили с сайтов "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также с YouTube-канала "Вести.Крым".

"Он ждал Рослякова": подмечен интересный нюанс в деле керченского стрелка

скриншот удаленного видео

"Очевидно, что не показаны самые страшные кадры, где ублюдок лупил по толпе", - добавил Коц.

По его словам, пока что ясно: "Росляков самостоятельно способен попадать по людям с 20 метров и при этом не отбрасывает на спину отдачей из-за отсутствия приклада".

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Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

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Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Комментарии
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Интересно а кто хахлов в Крым допустит для расследования. Смешные хахлы будет свои домысли экспертов обсуждать.
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, Че у тебя уже замазано?
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Он Алекс
Он Алекс
Игорь Анатольевич, пригожинская блядина тролль, замажь своё ебло
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