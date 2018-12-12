''Он по-настоящему святой'': в Крыму похитили украинского активиста

В среду, 12 декабря, при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар оккупантами был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уточнил, что Бекиров — один из крымскотатарских общественных активистов, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области 1961 года рождения.

Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Крымского татарина задержали около 08:30 утра при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

"Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова. Как свидетельствуют очевидцы, при посадке Бекирова в машину сопровождающими российскими силовиками упоминался город Джанкой, однако настоящее место его нахождения пока не известно. Телефон Эдема недосягаем для связи", — рассказал Чубаров.

В январе 2018 года, отметил народный депутат, Бекиров перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, он носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Эдем Бекиров facebook.com/ayder.muzhdabaev

"К настоящему времени иных сведений об Эдеме Бекирове не поступало", — подытожил Чубаров.

"Сегодня утром задержали, похитили и удерживают неизвестно где замечательного, доброго, честного человека... Он принимает по 16 жизненно важных таблеток в день от разных болезней (лекарства остались у таксиста)… Он по-настоящему святой, чистый, всеми своими делами, мыслями. Крымский татарин до мозга костей, всей душой и кожей. Сволочи, нелюди, русский рейх, бессмысленный и беспощадный", — написал об инциденте журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России ранее был задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, якобы сознавшийся в работе на украинские спецслужбы.