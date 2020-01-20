"Он был ангелом": под Киевом похоронили подростка, которого нашли мертвым в озере

Под Киевом похоронили 16-летнего Павла Креминского, которого 18 января нашли мертвым в озере. Искали подростка почти двое суток всем селом. По одной из версий полиции, он упал в воду и не смог выбраться, хотя сопровождал его к озеру 20-летний знакомый Назар.

Подробнее о версиях трагедии, и о самом парне, – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Сутки прочесывали окрестные леса"

Сегодня в поселке Бабинцы Бородянского района, где жил Павел, траур. Местное кладбище не видело столько людей. Проводить в последний путь подростка пришли больше 300 человек – невиданное количество для населенного пункта численностью 2688 человек. Пришли его одноклассники, однокурсники, учителя, соседи и просто местные жители, которых не оставила равнодушными эта история.

Павел пропал в ночь с 16 на 17 января. А нашли его 18 января в 16.30, уже не живым. В тот роковой день, как узнал OBOZREVATEL, у двоюродной сестры Павла, Ани, был день рождения, куда он был приглашен. "Сейчас у молодежи мода – поздравлять именинника в 12 часов ночи. И Аня позвала Пашу, как и других гостей на это время. Были и ее родители. Поздравили и разошлись – девочки по домам, а парни пошли гулять дальше", – рассказывает подруга Павла Анна.

По ее словам, ребята сидели где-то возле школы, еще выпили. А потом Павел пошел домой, а сопровождал его 20-летний Назар. Но до дома Павел так и не дошел.

"Когда Паша пропал, Назара допросила полиция, и он сначала сказал, что довел того в 2 часа ночи до самого дома. Искать Пашу стали утром. Искали все – и молодежь, и дети, и их родители. Прочесали все окрестные леса, заглядывали везде в каждый овраг, в каждую щель. Искали даже ночью. У нас большая компания, еще со школы. И мы все очень переживали, когда Паша пропал. Ведь он всегда ночевал только дома. Он был очень домашним ребенком. Единственный в семье, его родители, бабушка просто молились на него", – продолжает свой рассказ Анна.

"Он был в позе эмбриона"

Когда парня все-таки не нашли, опять допросили Назара, который тогда признался, что довел Павла до озера в 5 утра. Тогда местные жители вызвали спасателей из Главного управление чрезвычайных ситуаций. Киевской области, но водолазы парня не нашли.

"В итоге его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и свою шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спининги", – рассказывает одна из соседок Павла.

По ее словам, когда парня вытащили на берег люди просто падали в обморок. "В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в странной позе эмбриона – руки/ноги согнуты. Я, конечно, не эксперт, но подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь до конца, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара. А с другой стороны дорога и отбойник. В ту ночь был густой туман. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Возможно, он впервые выпил, показалось, испугался, что ничего не видит. Нагнулся к воде, упал и не смог выбраться", – рассказывает одна из соседок Татьяна.

Пашу нашли в озере

У друзей Павла другая версия. "В поселке решили, что Назар, у которого не очень хорошая репутация, что-то сделал Паше. Но когда его достали – на нем не было ни царапинки. Теперь ждем результатов экспертизы", – плачет Анна.

По ее словам, гости, которые были у сестры Павла, в отличие от них самих были старше, и многие из них были наркоманами. "Назар – еще самый молодой среди них. Он нигде не работает, как говорят, принимает амфетамин. Он даже следователям, по разговорам, давал показания, после приема метазона. Рассказывают, что он бил маму, недавно она вообще уехала в Немишаево, где снимает квартиру. Лишь бы от него подальше", – говорит Анна.

"Он был просто ангелом"

Анна говорит, что Павла его друзья очень любили. "Это был просто ангелочек. Самый лучший мальчик в селе. Был спортсменом, занимался боксом, борьбой, боями без правил. Он вообще не курил и практически не пил, в отличие от многих других ребят. Хорошо учился в школе. А в младших классах его фотография висела на доске почета в школе", – вспоминает девушка.

По ее словам, парень был очень отзывчивым. "У нас очень большая компания, но Паша отличался от всех. Он всегда улыбался, был очень отзывчивым. Не было такого случая, чтобы он не откликнулся, если кому-то нужна была его помощь. Он никогда не сказал ни у ком кривого слова, и вообще очень хорошо ко всем относился. Его родители просто жили им. В соцсетях постили его фотографии, покупали ему самое лучшее. Недавно купили дорогой телефон. Это очень хорошие и приятные люди. Даже не представляю, что с ними теперь будет", – переживает Анна.

Павел Креминский

К слову, Александр Креминский связан со строительство, а его супруга Татьяна работает на заводе в Бородянке.

Однако, после разговора с другими жителями поселка, с которыми поговорил OBOZREVATEL, сложилось впечатление, что они чего-то боятся. Даже поселковый голова Андрей Купраш и директор школы Тамила Андрущенко так и не ответили на многочисленные звонки, один ссылался на совещание, другая – на похороны. Но не отвечали они и позже. А один из друзей Даниил написал в личное сообщении в Фэйсбуке: "Я не в состоянии ходить, а не то чтобы говорить". А позже и вовсе заявил, что без разрешения родных ничего обсуждать не будет. Часть людей даже пыталась вспомнить что-то негативное о семье Павла.

"Вы что не понимаете, люди боятся этого Назара и его друзей", – говорит один из местных жителей.

Выясним, кто его спаивал и чем

В полиции говорят, что ждут результатов экспертизы. "Известно, что подросток находился в компании друзей, отмечали день рождения. И парень хотел либо искупаться, либо умыться, поскользнулся и утонул. Были ли следы насильственной смерти или внутренние повреждения, покажет экспертиза, результаты которой будут объявлены позже", - рассказал OBOZREVATEL спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Также, по его словам, следствие выяснит, кто и чем спаивал несовершеннолетнего. "А если выяснится, что сопровождавший подростка человек оставил его в опасности, будет подозрение по этой статье. Пока у нас окончательной информации нет. Сейчас проходит досудебное расследование. Предстоит еще многое выяснить – в каком состоянии находился несовершеннолетний, кто его до такого состояния довел, кто помогал ему идти, кто спаивал и чем", – говорит Жукович.

Напомним, ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетних в пьянство) предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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