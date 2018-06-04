"Он бы не бросил семью!" Жена "предателя" из ВСУ сделала заявление

Бойца ВСУ Юрия Евтушка, которого взяли в плен "ЛНР", заставили признать, что на Донбассе якобы нет российско-оккупационных войск.

Об этом OBOZREVATEL заявила жена бойца Виктория Гордиенко. По ее словам, Юрий не мог добровольно сдаться оккупантам.

"Его заставили так говорить. Я смотрела видео с пресс-конференции, звонила на номер, который озвучивали на видео. Я спросила, как мой муж, потому что очень переживаю. Я попросила дать мне поговорить с ним. На это мне ответили: позже. Я спросила: почему? Она не ответила и бросила трубку. Я пыталась звонить еще, но они больше не отвечали", - рассказала женщина.

Она подчеркнула, что ее мужа похитили.

Виктория с мужем Фото со страницы Виктории Гордиенко в Facebook

"Если бы они были там по собственной воле, как нам говорят, то почему ему не дают говорить с родственниками? Я не верю. Считаю, что моего мужа похитили. Он шел на пост дежурить. Впоследствии его собратья нашли телефон Юры. Последний раз он выходил на связь 25 мая. Хотя до этого мы постоянно общались. Я не верю, что мой муж пошел туда сам. Он бы не бросил семью!" - подытожила Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в плен "ДНР" попал еще один боец ВСУ, видео допроса с которым также было опубликовано террористами.