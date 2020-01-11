"Зеленский здорово рисковал": блогер объяснил, чем Оман хуже Мальдив

Оман – страна, которую посетил с деловым визитом президент Украины Владимир Зеленский – считается одним из наиболее "грязных" офшоров и включена в "черный список" Евросоюза.

На этот нюанс обратил внимание журналист и блогер Кирилл Сазонов. В эфире ObozTV он прокомментировал визит Зеленского в Оман и пояснил, почему Мальдивы лучше подходят в качестве места отдыха украинского президента.

По мнению Сазонова, новогодний отдых предыдущего главы государства Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году также критиковали вполне справедливо.

"Я считаю, что это законные действия, но не моральные. Президент Украины, главнокомандующий, не может позволить себе оставить страну, пока идут обстрелы, пока идет война", – отметил он.

Однако при этом журналист подчеркнул, что "Мальдивы лучше Омана в качестве места отдыха украинского президента".

"Над Мальдивами точно не закроют небо. А Зеленский сейчас здорово рисковал. После начала обстрелов в этом регионе могли закрыть небо для всех самолетов. Пришлось бы выплывать на катере, а это гораздо сложнее", – объяснил Сазонов.

Также, по его словам, украинцы бы лучше восприняли отдых Зеленского в Омане, а не визит с целью "делового сотрудничества".

"Поехал человек отдыхать. Это бы добавило небольшой минус с точки зрения морали. Ну, полпроцента к рейтингу. А когда пошли оправдания, что это деловые переговоры – вот это было по-настоящему плохо. Какие деловые переговоры, какие инвестиции, какие проекты у нас могут быть с Оманом, если он в "черном списке" ЕС?" – поинтересовался блогер.

Сазонов уточнил, что Омана нет в "черном списке" FATF по отмыванию денег, однако он считается одной из наиболее "грязных" офшорных стран.

"Оман считается одной из самых грязных офшорок. Это не Кипр, там не просто счета анонимные. Через Оман отмываются деньги, скажем так, очень нехорошего происхождения. Т.е. это такая грязная офшорка, которой украинские олигархи давно брезгуют пользоваться. И какие у нас могут быть там деловые интересы? Какое может быть сотрудничество и инвестиции? Это было очень нелепо", – констатировал он.

"На Мальдивах все гораздо безобиднее. Там, как минимум, не сделаешь хуже", – добавил Сазонов.

Зеленский в Омане провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах.

В пресс-службе президента сообщили, что этот неанонсированный визит является официальным, а у самого Зеленского запланирован ряд встреч на высшем уровне. При этом было заявлено, что глава государства отправился с официальным визитом в Оман за собственный счет.

Украинцы жестко раскритиковали Зеленского из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Президенту напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.

Самолет с Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана спустя сутки после крушения украинского пассажирского самолета в Иране.

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