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18 декабря • обновлено в 15:46
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Оккупанты убили на Донбассе мирного жителя: все детали

4.3т
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Российские террористы на Донбассе 18 декабря убили мирного жителя. Это произошло около 12:00 в прифронтовой Марьинке.

Информацию о трагедии обнародовал штаб ООС в Facebook. Там отметили, что мужчина получил смертельное ранение в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Оккупанты на Донбассе убили мирного жителя

Оккупанты на Донбассе убили мирного жителя

Facebook штаба ООС

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зеотводила.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Ну так по логике Украины итак каждый день происходит уже в течение пяти лет вoйны. К чему эта новость, да ещё и с меткой срочно или это все же довольно редкое, если не единичное событие за все пять лет? Нигде логика не сломалась?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
После убийства жопоголовыми 65 детей Донбасса, это-xyйня!
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