Оккупанты убили на Донбассе мирного жителя: все детали

Российские террористы на Донбассе 18 декабря убили мирного жителя. Это произошло около 12:00 в прифронтовой Марьинке.

Информацию о трагедии обнародовал штаб ООС в Facebook. Там отметили, что мужчина получил смертельное ранение в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Оккупанты на Донбассе убили мирного жителя Facebook штаба ООС

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил Василий Лисицын. Парень был родом из Кропивницкого, ему было 27 лет.

Напомним, 25 ноября российские оккупанты на Донбассе ранили мирную жительницу, которая шла по улице с ребенком. Пуля попала ей в плечо и грудную клетку.

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