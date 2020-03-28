Российские захватчики устроили массовое мероприятие для детей в лагере "Артек" во временно оккупированном Крыму. При этом они проигнорировали карантинные ограничения, которые соблюдают во всем мире из-за пандемии коронавируса.

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Фото с детского концерта опубликовали на странице блога RoksolanaToday&Крым в Twitter. На кадрах видно, что детей нарядили в традиционные русские костюмы и кокошники.

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире Twitter RoksolanaToday&Крым

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире Twitter RoksolanaToday&Крым

"Краденый "Артек". Карантинное. Пока бездуховная Европа и подлые "пиндосы" истерят и паникуют, в скрепном лагере бурит жизнь! Ибо "русский мир", он от всех вирусов вам поможет! Дети в масках, видимо?" – с сарказмом отметил автор публикации.

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире Twitter RoksolanaToday&Крым

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире Twitter RoksolanaToday&Крым

Краденый Артек

Карантинное

Пока бездуховная Европа и подлые пиндосы истерят и паникуют,в скрепном лагере бурит жизнь!

Ибо русский мир он от всех вирусов вам поможет!

Дети в масках,видимо? pic.twitter.com/v4Ow0hP6sm — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Бахчисарайском районе временно оккупированного Россией Крыма также устроили массовые милитаристские мероприятия для детей, несмотря на разгар пандемии коронавируса.

Тем временем в оккупированной Евпатории готовят к работе обсерватор для людей с коронавирусом или подозрением на него. Однако медиков на этом объекте не будут отпускать за пределы его территории и домой.

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