Российские захватчики устроили массовое мероприятие для детей в лагере "Артек" во временно оккупированном Крыму. При этом они проигнорировали карантинные ограничения, которые соблюдают во всем мире из-за пандемии коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Фото с детского концерта опубликовали на странице блога RoksolanaToday&Крым в Twitter. На кадрах видно, что детей нарядили в традиционные русские костюмы и кокошники.
Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире
Twitter RoksolanaToday&Крым
Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире
Twitter RoksolanaToday&Крым
"Краденый "Артек". Карантинное. Пока бездуховная Европа и подлые "пиндосы" истерят и паникуют, в скрепном лагере бурит жизнь! Ибо "русский мир", он от всех вирусов вам поможет! Дети в масках, видимо?" – с сарказмом отметил автор публикации.
Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире
Twitter RoksolanaToday&Крым
Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире
Twitter RoksolanaToday&Крым
Краденый Артек— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 27, 2020
Карантинное
Пока бездуховная Европа и подлые пиндосы истерят и паникуют,в скрепном лагере бурит жизнь!
Ибо русский мир он от всех вирусов вам поможет!
Дети в масках,видимо? pic.twitter.com/v4Ow0hP6sm
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Бахчисарайском районе временно оккупированного Россией Крыма также устроили массовые милитаристские мероприятия для детей, несмотря на разгар пандемии коронавируса.
Тем временем в оккупированной Евпатории готовят к работе обсерватор для людей с коронавирусом или подозрением на него. Однако медиков на этом объекте не будут отпускать за пределы его территории и домой.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.