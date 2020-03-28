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28 марта • обновлено в 05:26
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Оккупанты свезли в "Артек" детей на праздник "русского мира"

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Российские захватчики устроили массовое мероприятие для детей в лагере "Артек" во временно оккупированном Крыму. При этом они проигнорировали карантинные ограничения, которые соблюдают во всем мире из-за пандемии коронавируса.

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Фото с детского концерта опубликовали на странице блога RoksolanaToday&Крым в Twitter. На кадрах видно, что детей нарядили в традиционные русские костюмы и кокошники.

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Twitter RoksolanaToday&Крым

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Краденый "Артек". Карантинное. Пока бездуховная Европа и подлые "пиндосы" истерят и паникуют, в скрепном лагере бурит жизнь! Ибо "русский мир", он от всех вирусов вам поможет! Дети в масках, видимо?" – с сарказмом отметил автор публикации.

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Twitter RoksolanaToday&Крым

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Оккупанты свезли детей в "Артек" во время карантина в мире

Twitter RoksolanaToday&Крым

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Свиноскоты ,хватит врать ,откуда краденный-16 июня 1925 года в уютной и живописной бухте, где тишину и покой охраняет древний Аю-Даг, зазвучали детские голоса и под звуки горна взвился флаг – так в Крыму открыл свою первую смену лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР в «Артеке»....вами тогда и не пахло!!!
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