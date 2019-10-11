"Семь тел "братушань" и две левых ноги": воины ВСУ рассказали о жутких реалиях "русского мира"

Воины Вооруженных сил Украины при разминировании территории в зоне ООС нашли жуткую находку – тела и части тел террористов "Л/ДНР". При этом оккупанты устанавливали взрывные устройства рядом с трупами своих "сослуживцев", даже не собираясь забирать их для погребения.

Об этом в Белоцерковской волонтерской группе на Facebook написала Анастасия Корнийчук, уточнив, что тела террористов пролежали среди поля достаточно долго.

"Бойцы заметили мину под деревом на позиции и без проволочек ее обезвредили. Но такая находка особенно не может удивить, если принять во внимание тот факт, что данная позиция стала нашей не так уж и давно. Ошеломить может другое. А именно – семь тел и две левые ноги, которые здесь нашли украинские бойцы, впервые попав на только отвоеванную позицию", – пишет волонтер.

"Поразил их не сам факт этой находки, ведь война и смерть крепко связаны, а состояние и расположение самих тел. Наши армейцы утверждают, что некоторые трупы врагов выглядели так, словно лежали здесь уже давно. "Создавалось впечатление, что с точки велся огонь, а рядом не первый день лежало мертвое тело "братушани", – рассказывают украинские защитники о тех, которые "своих не бросают", – добавила она.

Корнийчук подчеркнула, что несмотря на то, что война уже никого не удивляет, ведь все осознают ее жестокость, но такие циничные вещи просто не вкладываются в голове у украинцев.

"Только представьте себе – приезжает какой-то борец за "русский мир" из имперской глубинки позащищать "мирный народ Донбасса" от "порабощения". Его ставят у пулемета строчить по ненавистным "биндерам", а в нескольких метрах валяется и воняет труп такого же защитника того же "мира". И никто не заморачивается не то, чтобы отправить его в родной край березок к скорбящей маме или жене, а хотя бы кое-как в землю зарыть. Это как себя надо ненавидеть, чтобы стрелять по врагу, защищая образ жизни под названием пресловутый "русский мир", когда твоим товарищам влом для тебя выкопать какую-то небольшую ямку и хоть немного присыпать украинской землицей", – ужаснулась волонтер.

Война на Донбассе ipress.ua

В то же время она напомнила о том, как украинцы относятся к своим погибшим Героям, акцентировав внимание на том, что только это показывает, что между Украиной и Россией – культурная пропасть.

"А теперь вспомните, как у нас. Мы слышим о них сначала без имени. "Господи, сегодня еще один! Или два". Затем видим их лица на фотографиях. "Боже мой, какой молоденький! Ему бы еще жить и жить. Земляк, какая красивая улыбка. Котенка держит, пожалуй, животных любил". Мы плачем, встречаем груз 200, преклонив колено, хороним с почестями, заносим в Книгу памяти, чтим ударом колокола каждого павшего в мемориальном комплексе на территории Минобороны в годовщины гибели. Видите, какая пропасть между нами и ими?" – пишет Корнийчук.

Возвращаясь к тему жуткой находки украинских воинов на Донбассе, она уточнила, что из документов семи боевиков, останки которых лежали на указанной позиции, только один был местным, с оккупированных территорий. Остальные шестеро – россияне, один из которых – кадровый военный.

"И пока одни в безопасных и комфортных условиях размышляют, есть ли запрос на мир у нашего населения, другие достойные сыны своей страны, рискуя жизнью, этот мир для Украины отвоевывают, возвращая пядь за пядью наши территории, захваченные оккупантом, снимая смертоносные мины с тела родной земли, перед этим где-то прикопав семь тел и две левые ноги. Потому что их с той стороны так никто и не забрал. Сколько наши не предлагали", – завершила страшный рассказ волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, что в первый день зачистки Славянска от террористов местные жители стали озвучивать украинским защитникам вопиющие факты о кровавых расправах над мирным населением. Людей зарывали в общих ямах, точное место которых даже было неизвестно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал