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Оккупанты "постарались": над Донбассом нависла масштабная катастрофа

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Война на Донбассе может привести к экологической катастрофе, в том числе в ядерной сфере.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования "Воздействие вооруженного конфликта (на Донбассе) на окружающую среду", - сообщает "Укринформ".

"Мир должен знать про угрозы, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона", - сказал он.

По словам министра, террористы перестали откачивать воду из многих шахт на оккупированной территории и это можно назвать "актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать надлежащим образом". В числе этих 36 шахт и "Юный коммунар", которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где "закапсулировались" его продукты.

"Страны, понимающие угрозу атома, должны включить очень действенное свое участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Семерак.

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Глава Минэкологии отметил, что решение проблем, связанных с затоплением шахт, загрязнением земель в результате взрыва снарядов, пожарами и восстановлением био-разнообразия в регионе после окончания войны придется решать и Украине и другим странам.

Семерак добавил, что Украина самостоятельно не сможет решить эти проблемы ни с финансовой, ни с технической, ни с экспертной стороны.

Но, по его словам, эти работы необходимо проводить только после прекращения обстрелов.

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Исследование независимой группой международных экспертов влияния военного конфликта в Донецкой и Луганской областях на экологию было проведено в 2017 году при финансовой поддержке правительств Канады и Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог Анна Цветкова заявила, что после затопления шахты "Юный коммунар" в Енакиево отсчет "часа икс" на Донбассе уже пошел.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Остап Семерак
Место
Украина
Объекты
ЭкологияМинистерство экологии и природных ресурсов
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Эта экологическая катастрофа на Донбассе прямое следствие кацапской агрессии против Украины. И расплачиваться за это преступление против человечности будет весь сраный кацапстан и каждый кацап в отдельности
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