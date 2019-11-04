Оккупанты пошли на подлость с отводом войск в Петровском: заявление ОС

Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского 4 ноября, в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00.

Информацию оккупанты распространили в СМИ. О подлости "Л/ДНР" сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу", – заявили в ОС.

"Таким образом, выдавая воображаемое желательным, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

В ОС отметили, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.

Условием же отвода войск является соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября террористы "Л/ДНР" ударили по украинским воинам, в результате был ранен один боец ОС.

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