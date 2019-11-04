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4 ноября • обновлено в 09:28
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Оккупанты пошли на подлость с отводом войск в Петровском: заявление ОС

8.7т Читать материал на украинском

Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского 4 ноября, в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00.

Информацию оккупанты распространили в СМИ. О подлости "Л/ДНР" сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

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"В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу", – заявили в ОС.

"Таким образом, выдавая воображаемое желательным, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

В ОС отметили, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.

Условием же отвода войск является соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября террористы "Л/ДНР" ударили по украинским воинам, в результате был ранен один боец ОС.

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Тег
Новости Донбасса
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Президент-підліток вживає те , що ми ще у 2014 році з`Їли і перетравили . Наша пісня гарна нова , починаймо її знову . Аби ж то Україна витримала ...
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В Спортлото жалуйтесь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Присоединяюсь к большинству, в чём подлость то? Ополченцы не хотят воевать???
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