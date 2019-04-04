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Оккупанты посадили за решетку двух крымчан за "диверсию": что известно 

1.1тЧитать материал на украинском

Подконтрольный оккупантам суд в Севастополе (Крым) 4 апреля вынес приговор двум местным жителям, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб.

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов получили по 14 лет лишения свободы и штрафы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Легостов.

"Дудке — 350 тыс. рублей, Бессарабову — 300 тыс. рублей. Дали обоим 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, без тюрьмы", — сказал защитник.

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов

"Крым.Реалии"

Алексей Бессарабов

Алексей Бессарабов

ТАСС

Легостов сообщил также, что и осужденные, и их адвокаты обжалуют приговор.

"Дудка и Бессарабов не признавали и не признают своей вины, они считают дело сфальсифицированным", — заявил адвокат.

Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова, в ноябре 2016 года, назвав "участниками диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

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По версии российских спецслужб, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму арестовали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который выступал за освобождение полуострова от российских оккупантов.

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Темы
Аннексия КрымаУкраинские политзаключенные в России
Место
Украина
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Абсолютно мирные ребята, а оружие и боеприпасы им были нужны для организации утренников. Не так ли?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Русский Крымчанин, ты, козломордый, лучше подумай, если есть чем, зачем фсб может понадобиться "сахар" в подвале жилого дома, причём и твоего в том числе. И потом уже можешь рассказывать мифы про украинские ДРГ в Крыму.
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